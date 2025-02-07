SON DAKİKA HABERİ | Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Bakanlıktan itirafçı Nevzat’ın cezasına itiraz

Son dakika haberi! Narin Güran’ın Diyarbakır ’da öldürülmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 yaşındaki Narin’in cesedini sakladığını itiraf eden ve suç delillerini yok etme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Baytiyar’a verilen cezaya, cezanın az olduğu gerekçesiyle itiraz etti. Bakanlık avukatları, Bölge Adliye Mahkemesi’ne konuyla ilgili başvuruda bulundu. İtirafçı Nevzat’ın dosyası şimdi istinaf mahkemesinde ele alınacak.

NARİN CİNAYETİ DAVASINDA KİM NE KADAR CEZA ALDI?



Türkiye’yi yasa boğan Narin Güran cinayetine ilişkin dava geçen yıl 28 Aralık günü karara bağlandı.



Mahkeme heyeti, iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’ın Türk Ceza Kanunu’nun 37/1, 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına karar verdi.



Nevzat Bahtiyar’a ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



Sanık Bahtiyar hakkında verilen kararın gerekçesinde şunlar kaydedildi:



“Sanık hakkında diğer sanıklarla 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan mahkememize kamu davası açılmışsa da sanığın, Arif Güran'ın evine geldiğinde maktul Narin'in cansız bedenini yerde bulduğu, ardından sanık Salim'in tehditleri ile Narin'in cansız bedenini Arif'in evinden alarak Eğertutmaz Deresi'ne götürdüğü ve cansız bedenin bulunduğu çuvalı dere kenarına üzerine taş koymak suretiyle sakladığı göz önüne alındığında, sanığın üzerine atılı eyleminin suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu oluşturduğu anlaşılmıştır.



Sanık, suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, suç sebep ve saikleri, Narin'in cansız bedeninin sanığın beyanları ile değil yapılan araştırmalar neticesinde bulunması, Narin'in öldürüldüğü tarihten cansız bedeninin bulunduğu güne kadar süren araştırmalara rağmen herhangi bir delilin bulunmaması, delil bulunmayışına sebebin ise söz konusu cansız bedenin uzunca süre suyun içerisinde kalması karşısında TCK'nin 281/1 maddesi uyarınca takdiren ve teşdiden cezalandırılmıştır.”