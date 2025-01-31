SON DAKİKA HABERİ | Narin Güran davasında yeni gelişme: İtirafçı Nevzat'ın cezasına itiraz edildi

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Son dakika haberi! Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.



Savcılık, küçük Narin’in cesedini sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz etti.



Bahtiyar, 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.



Savcılık bu cezayı az buldu. Dosyayı istinaf mahkemesine taşıyan savcılık, Nevzat Bahtiyar’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Savcılığın talebi, mahkeme tarafından değerlendirilerek karara bağlanacak.

Diyarbakır'da katledilen Narin Güran

NE OLMUŞTU?



Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.



Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.

Dört sanık iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçlamasıyla yargılanmıştı

Sanıkların yargılanmasına geçen yıl 7 Kasım'da başlanmış, üç gün süren ilk duruşma, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 26 Aralık 2024'e ertelenmişti.



İlk duruşmanın ardından cumhuriyet savcısı, hazırladığı 14 sayfalık mütalaayı celse arasında mahkemeye sunmuştu.



29 Aralık 2024 günü görülen son duruşmada karar açıklanmıştı. GÜRANLARA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, İTİRAFÇIYA 4 YIL 6 AY



Davada tutuklu yargılanan dört sanıktan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Bahtiyar’ın suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlamasıyla hapis cezasına çarptırıldığın belirtilmişti.

Narin cinayeti soruşturması: Nevzat Bahtiyar'ın aracında delil toplama görüntüsü dava dosyasında