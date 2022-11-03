SON DAKİKA HABERİ: NATO Genel Sekreteri İstanbul'da

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye ziyarette bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Çavuşoğlu ve Stoltenberg Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler, tahıl koridoru anlaşması ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci konuları hakkında açıklamalarda bulundu.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO'YA ÜYELİK SÜRECİ

Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecine ilişkin, "Esas olan olan, muhtırada yer alan unsurların uygulanması. Terörle mücadelede somut adımlar görmek istiyoruz." dedi.

Stoltenberg ise "Türkiye, NATO'nun önemli müttefikidir ve ortak güvenliğimize büyük katkılarda bulunmaktadır. İsveç ve Finlandiya terörle mücadelede Türkiye ile çalışmaya hazır." diye konuştu.

Stoltenberg, tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin ise, "Türkiye'nin tahıl anlaşmasının devamı için çabalarına müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.

TAHIL ANLAŞMASI



Bakan Çavuşoğlu, "Tahıl anlaşmasının 20 gün sonra uzatılması gerekiyor. Dünyanın buna ihtiyacı var" diye konuştu.

Stotenberg, "Anlaşma gıda fiyatları için büyük öneme sahip, Artan fiyatlar savaş sebebiyle ortaya çıkıyor. Bunun için Putin'in bu savaşa bir son vermesi gerekiyor." dedi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...