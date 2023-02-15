NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Son dakika haberi! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yarın Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Stoltenberg, NATO'nun dayanışma mesajını iletecek.

"DEPREMLERİN YOL AÇTIĞI BİLANÇO HEPİMİZİ KORKUTTU"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün yaptığı açıklamada, “Türkiye'deki depremlerin yol açtığı bilanço, hepimizi korkuttu. NATO müttefikleri Türkiye'ye önemli destek sağlıyor.” dedi.

Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve şu ana kadar 31 bin 643 kişinin hayatını kaybettiği depremlere de değindi. Stoltenberg, “Türkiye'deki depremlerin yol açtığı bilanço, hepimizi korkuttu. NATO müttefikleri Türkiye'ye önemli destek sağlıyor. Bu desteğin devam etmesi ve dayanışma içinde olmamız, Türkiye'ye desteğimizi sürdürmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.