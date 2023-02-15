NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

SON DAKİKA HABERİ:  NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yarın Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Son dakika haberi! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yarın Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Stoltenberg, NATO'nun dayanışma mesajını iletecek.

"DEPREMLERİN YOL AÇTIĞI BİLANÇO HEPİMİZİ KORKUTTU"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün yaptığı açıklamada, “Türkiye'deki depremlerin yol açtığı bilanço, hepimizi korkuttu. NATO müttefikleri Türkiye'ye önemli destek sağlıyor.” dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek - 1

Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Stoltenberg,  Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve şu ana kadar 31 bin 643 kişinin hayatını kaybettiği depremlere de değindi. Stoltenberg, “Türkiye'deki depremlerin yol açtığı bilanço, hepimizi korkuttu. NATO müttefikleri Türkiye'ye önemli destek sağlıyor. Bu desteğin devam etmesi ve dayanışma içinde olmamız, Türkiye'ye desteğimizi sürdürmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...