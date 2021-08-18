NATO: Kabil Havaalanı'nda çıkan izdihamda 17 kişi yaralandı

Son dakika haberi! Reuters'ta yer alan habere göre NATO'nun bir güvenlik yetkilisi Afganistan'ın başkenti Kabil'de yer alan Uluslararası Hamid Karzad Havalimanı'nda çıkan arbedede 17 kişinin yaralandığını açıkladı.

Önceki gün yaşanan kaos görüntülerinin tekrarlanmaması için havalimanının güvenliğini sağlayan askerler bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Ancak, havalimanına girmek isteyen Afganistan vatandaşları ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman gerginlik yaşanıyor

Güvenlik güçleri, kalabalığı kontrol altında tutmak için zaman zaman havaya uyarı ateşi açıyor. Vir nato yetkilisi, havaalanının kapısında çıkan izdahamda 17 kişinin yaralandığını duyurdu. havalimanı önünde bekleyen bazı Afganistan vatandaşları da sıcak hava ve yorgunluğun etkisiyle baygınlık geçirdi.

Fenalaşan bazı kadınlara güvenliği sağlayan askerler tarafından ilk müdahale yapıldı.



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