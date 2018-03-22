Son dakika haberi... Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde askeri uçak düştü

Son dakika haberi! Nevşehir'in Gülşehir ilçesi yakınlarında askeri uçak düştü.



Genelkurmay Başkanlığınca, eğitim amacıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağının Nevşehir civarında kaza kırıma uğradığı ve bir personelin şehit olduğu bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki açıklamada, eğitim maksadıyla saat 18.30 sularında kalkış yapan bir F-16 tipi savaş uçağının Nevşehir'in Gülşehir ilçesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığı belirtildi.



Uçağın pilotunun şehit olduğu kazanın meydana geldiği Ovaören köyü Karabağ mevkisindeki çalışmalar, askeri yetkililerin koordinesinde yürütülüyor.



Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin ve İl Jandarma Komutanı Albay Yüksel Yiğit de olay yerinde inceleme yaptı.



Şehit pilotun cenazesi, incelemenin ardından kaza bölgesinden alınarak ambulansla Gülşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Vali Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazayla ilgili incelemenin devam ettiğini belirterek, "Milletimizin başı sağ olsun. Askeri uçağımızın ilimiz sınırları içerisinde kaza geçirmesi sonucu bir askeri personelimiz maalesef şehit oldu. Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimize ve ailesine başsağlığı diliyoruz" dedi.



Aktaş, gazetecilerin sorusu üzerine uçakta başka bir personel olmadığını bildirdi.