SON DAKİKA HABERİ: Niğde'de 5,3 büyüklüğünde deprem

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Niğde'nin Bor ilçesinde 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 13.27'deki depremin derinliği, 7 kilometre olarak kaydedildi.

Sarsıntı çevre ilçe ve illerde de hissedilirken kısa süreli paniğe neden oldu.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Niğde Bor'daki 5,3 büyüklüğündeki depremin bağımsız bir deprem olduğunu söyledi. Tatar, hasarlı binalara girilmemesi konusunda, ''Depremin ne zaman olacağını söyleyemeyiz ama ülkemiz deprem ülkesi, en önemli husus hazır hale gelmek.'' diyerek uyarıda bulundu.

"OLUMSUZ BİR İHBAR YOK"



NTV canlı yayınına telefonla katılan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, değerlendirmelerde bulundu.

Özdemir, depremle ilgili herhangi bir olumsuz ihbar alınmadığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 30'a yakın binada orta ve ağır hasar oluştuğunu söyleyen Özdemir "Hepsi boşaltıldı, tahliye edildi. Ağır hasarlı bir binanın yıkımına başlandı." diye konuştu.