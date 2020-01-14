SON DAKİKA HABERİ: Niğde'de yangın faciası: 4 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberi! Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Hacıbekirli köyündeki iki katlı evde, sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.

Gece saatlerinde evden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İftaiye ekipleri gelene kadar alevler bütün evi sardı.

Vatandaşların yardımıyla evde yaşayan 3 kişi yaralı olarak kurtarılırken, ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ilk belirlemelere göre 2 kadın ve 2 çocuk yaşamını yitirdi.

Ulukışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yangını söndüren itfaiye erleri, soğutma çalışmasına başlarken, ölen ve yaralananların kimlikleri konusunda henüz açıklama yapılmadı.

Bölgede itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...