SON DAKİKA HABERİ: Öğrenci yurtlarında yeni dönem başvuruları başladı

SON DAKİKA HABERİ: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenci yurtlarının yeni dönem başvurularının başladığını açıkladı.

Anadolu Ajansı 06.09.2021 - 21:34 | Son Güncelleme : 06.09.2021 - 21:46

SON DAKİKA HABERİ: Öğrenci yurtlarında yeni dönem başvuruları başladı

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yeni dönem yurt başvurularının başladığı açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemlerinde, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran üniversite öğrencileri için yurt başvurularının başladığını duyurdu.

Öğrenciler başvurularını, 12 Eylül Pazar günü saat 23.59’a kadar e-devlet üzerinden yapabilecek.

10 Eylül Cuma gününden sonra kayıt yaptıracak ek kontenjan, yatay-dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurtiçi, yurtdışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak.

1 Haziran 2020 tarihinden önce üniversite kayıtlarını yapan ara sınıf öğrencileri de e-devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...