SON DAKİKA HABERİ... Okmeydanı'da patlama: 5 yaralı
SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Okmeydanı'da bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamanın oksijen tüplerinden olduğu kaydedilirken ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle sokak adeta savaş alanına dönerken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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