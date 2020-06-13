SON DAKİKA HABERİ... Okmeydanı'da patlama: 5 yaralı

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Okmeydanı'da bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamanın oksijen tüplerinden olduğu kaydedilirken ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle sokak adeta savaş alanına dönerken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

13.06.2020 - 10:04

SON DAKİKA HABERİ... Okmeydanı'da patlama: 5 yaralı

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