SON DAKİKA HABERİ: Ömer Çelik: Nefret siyaseti, nefret söyleminin sponsorluğunu yapıyor

SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımıza dönük nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefret siyasetinin demokrasi düşmanı diline 'yatırım' yapıyorlar. Nefret siyaseti, nefret söyleminin sponsorluğunu yapıyor" dedi.

Haberler 23.01.2022 - 15:49 | Son Güncelleme : 23.01.2022 - 15:50

SON DAKİKA HABERİ: Ömer Çelik: Nefret siyaseti, nefret söyleminin sponsorluğunu yapıyor

İlişkili Haberler

Gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı

Gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı

AK Parti'den Sedef Kabaş'a tepki

AK Parti'den Sedef Kabaş'a tepki

Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...