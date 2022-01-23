SON DAKİKA HABERİ: Ömer Çelik: Nefret siyaseti, nefret söyleminin sponsorluğunu yapıyor
SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımıza dönük nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefret siyasetinin demokrasi düşmanı diline 'yatırım' yapıyorlar. Nefret siyaseti, nefret söyleminin sponsorluğunu yapıyor" dedi.
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Haberler 23.01.2022 - 15:49| Son Güncelleme : 23.01.2022 - 15:50
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