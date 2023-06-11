SON DAKİKA HABERİ: Öncüpınar'a atılan rokete misilleme: 7 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Terör örgütü PKK/YPG mensupları bugün Suriye'nin kuzeyinden Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket saldırısı düzenledi. Saldırının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

SON DAKİKA HABERİ: Öncüpınar'a atılan rokete misilleme: 7 terörist etkisiz hale getirildi
Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı

Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı

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Son dakika haberi! Kilis'in Elbeyli ilçesinde bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarına terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca 5 roket atıldı. Suriye'nin kuzeyinden atılan roketler boş alana düştü. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Milli Savunma Bakanlığı, saldırının gerçekleştiği bölgelerin vurulduğunu ve 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Tacizde asker ve polislerimiz ile üs bölgelerinde hasar zayiat yoktur. Saldırının gerçekleştirildiği yerler belirlenerek derhâl Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından güçlü şekilde vurulmaya başlanmıştır. İlk belirlemelere göre aralarında terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hâle getirilmiş, sözde bir karargâh imha edilmiştir. Teröristlerin saldırı girişimlerini hiçbir zaman karşılıksız bırakmayan Mehmetçik teröristlere ait birçok hedefi etkili şekilde vurmaya devam etmektedir."

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