SON DAKİKA HABERİ: Öncüpınar'a roketli saldırı: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Kilis'in Elbeyli ilçesinde bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarına terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca 5 roket atıldı. Suriye'nin kuzeyinden atılan roketler boş alana düştü. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Milli Savunma Bakanlığı, saldırının gerçekleştiği bölgelerin vurulduğunu ve 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Tacizde asker ve polislerimiz ile üs bölgelerinde hasar zayiat yoktur. Saldırının gerçekleştirildiği yerler belirlenerek derhâl Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından güçlü şekilde vurulmaya başlanmıştır. İlk belirlemelere göre aralarında terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hâle getirilmiş, sözde bir karargâh imha edilmiştir. Teröristlerin saldırı girişimlerini hiçbir zaman karşılıksız bırakmayan Mehmetçik teröristlere ait birçok hedefi etkili şekilde vurmaya devam etmektedir."

