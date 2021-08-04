SON DAKİKA HABERİ: Orman yangınlarıyla mücadelede son durum (Bakanlardan açıklama)

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi’nde orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Bugün 15 farklı noktada yangınla mücadele ediyoruz. Orman yangınları ekiplerimizin cansiperane mücadelesiyle bazı cephelerde kontrol sağlandı, soğutma çalışmaları başlatıldı.

(Manavgat) 6 uçak, 2 insansız hava aracı, 2'si yönetim 17 helikopter, 1878 araç ve 6 bin 500'den fazla personelle çalışmayı sürdürdük.

Bugün Avrupa'dan 4 ülkeden daha AB mekanizmasına yangın sebebiyle destek başvurusu oldu. Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk ve İtalya. O ülkelere de geçmiş olsun dileklerimizi iletmek isteriz.

Bugün Ukrayna'dan 4 tane helikopter Isparta Havaalanı'na inmiş bulunuyor. Bu akşamdan, yarından itibaren yangın söndürme çalışmalarımıza katkı sağlayacak. Azerbaycan'dan yarın sabah 1 uçak ve içerisindeki 10 personel ve 40 itfaiye aracıyla da 150 personel karadan ülkemize gelecekler.

Özel şirketten bulup da kiraladığımız 4 uçak Isparta Havalimanı'na indi. Bir şirketimizin İsrailli bir şirketten kiraladığı 2 uçak da yarın ülkemize gelecek. Uçuş izinleriyle ilgili tüm işlemleri tamamladık.

Türkmenistan'dan sembolik bir teklif geldi. Katar'dan gelen ekiple bugün görüştüm, 666 kişilik bir ekip var. Gündoğmuş bölgesinde yardım ediyorlar.

Pakistan, Polonya, Gürcistan, Kazakistan, Bosna Hersek, ABD, Kanada ve Japonya'dan bazı yardım teklifleri geldi. Uçak ve helikopter destek ihtiyacı olduğunu söyledik. Yanıt bekliyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları;

Dünyanın birçok noktasında selleri, heyelanları, yangınları görüyoruz. Bu noktada hızlı aksiyon almak adına vatandaşlarımızın yarasını en hızlı sarmak adına tüm ekiplerimiz insanüstü bir gayretle çalışıyor. Yangında çok önemli bir mücadele verdiler. 28 Temmuz'da 4 ayrı noktada yangın başladı. Antalyamızda 50 yerleşim yerini etkiledi. Yangında doğrudan etkilenen 722 vatandaşımız yaralı idi, 708'inin tedavileri tamamlandı. 7 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor, hayati riskleri söz konusu değil.

Afetten etkilenen vatandaşlarımıza psikososyal desteklerimiz devam ediyor. 45 mahallede afetzede kardeşlerimizin yanında 2 bin 400 afetzede kardeşimize psikososyal destek verdik. Yangın bölgesinde etkilenen hayvanlarımıza 7 gün 24 saat veteriner hizmeti verilmektedir. Yurtta misafir ettiğimiz vatandaşımız 59 tane. Vatandaşlarımız tarlasından, hayvanlarının yanından ayrılmak istemiyorlar. 93 aileye konteynerlerini sahada kurduk. Bunun dışında da 20 mahallemizde wc-duş sistemini kurmak suretiyle ihtiyaçları karşılayacak adımlarımızı attık. Şu ana kadar 133 çadır kurulmuş durumda.



Günde ortalama 14 bin vatandaşımıza yemek dağıtılıyor. Şu ana kadar bölgemize gelen nakdi yardım, 47,5 milyon lira.

Yangında evi zarar gören 912 kişiye yaklaşık 13 milyon lira nakdi yardım yapıldı.



Konutlar SİT ya da koruma alanına yapılmayacak. Vatandaşlarımızın bulunduğu bölgeler neresiyse oraya yapacağız. Konutları 3+1, 2+1, altında deposuyla, müştemilatıyla, ahırıyla projelendiriyoruz. Yöresel mimariye uygun şekilde konutlarımızı hazırlıyoruz. İnşallah 1 ay içerisinde hazırlayıp vatandaşlarımıza gösteriyor olacağız. Burada yaşayan vatandaşlarımızın büyük kısmı yaylalarda. Bunların 2-3 ay içerisinde köylerine, mahallelerine geleceği öngörüsüyle 3 ay içerisinde hasar görmüş ahırların tamamının inşasını gerçekleştiriyor olacağız. Yaklaşık 344 ahırımız bu yangından hasar görmüş durumda.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamalarından satır başları;

Yangın olan bütün bölgelerde teyakkuz halindeyiz. Dünyanın en büyük afetlerinden biri var şu anda. Mevcut yangınların diğer ormanlara yansımaması ve yerleşim yerlerini etkilememesi için mücadeleye devam ediyoruz.