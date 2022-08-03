SON DAKİKA HABERİ: ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı

Haberler 03.08.2022 - 00:25 | Son Güncelleme : 03.08.2022 - 00:44
Son dakika haberi! Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırıldığı iddialarının ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alındı.
NE OLMUŞTU?
KPSS'de sorulan soruların sınavdan önce bir yayınevinin deneme sınavında çıktığı öne sürülmüş, iddia ÖSYM tarafından yalanlanmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise olayın araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu'na talimat vermişti.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...