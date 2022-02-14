SON DAKİKA HABERİ: Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı

SON DAKİKA HABERİ: Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırıldığını duyurdu. Geçiş ücretleri HGS üzerinden tahsil edilecek. OGS cihazları banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketine dönüştürülecek. Uygulama 31 Mart'ta başlayacak.

Haberler 14.02.2022 - 12:23

SON DAKİKA HABERİ: Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı

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