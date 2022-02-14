SON DAKİKA HABERİ: Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı
SON DAKİKA HABERİ: Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırıldığını duyurdu. Geçiş ücretleri HGS üzerinden tahsil edilecek. OGS cihazları banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketine dönüştürülecek. Uygulama 31 Mart'ta başlayacak.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.