SON DAKİKA HABERİ: Pandemi ile gelen işten çıkarma yasağı 3 ay uzayacak

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Normalleşme sürecinde Yeni İstihdam Kalkanı paketinin ayrıntıları belli oldu. Son durumu NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen anlattı... Yeni düzenlemeler şöyle:

Salgın ile getirilen işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak.

Ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği 3 ay daha sürecek



Kısa çalışma ödeneği uygulaması model değişikliği ile devam edecek



İşverene istihdamı koruması karşılığında teşvik verilmesi gündemde.

17 TEMMUZ'DA BİTECEKTİ

Corona virüs salgınında çalışanların olumsuz etkilenmesini en aza indirmek için 17 Nisan tarihinde firmalara 3 ay boyunca işten çıkarma yasağı getirilmişti. Yasak normalde 17 Temmuz'a kadar devam edecekti. 3 aylık uzatma ile birlikte yasak 17 Ekim'e kadar uzatılmış olacak.