SON DAKİKA HABERİ: Papua Yeni Gine'de 7,6 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA HABERİ: Papua Yeni Gine'de 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülkede tsunami alarmı verildi.

Haberler 11.09.2022 - 03:09 | Son Güncelleme : 11.09.2022 - 04:02

SON DAKİKA HABERİ: Papua Yeni Gine'de 7,6 büyüklüğünde deprem

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Son dakika haberi! Papua Yeni Gine'de 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerel saatle sabah 10 sıralarında meydana geldi.

Yerin 80 kilometre altındaki sarsıntıdan sonra, tsunami uyarısı verildi.

Depreme ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Depremin hasara yol açıp açmadığı bilinmiyor.

Bu depremden dakikalar önce, yine aynı bölgede Endonezya açıklarında 6,1 ve 6,4 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana gelmiş ve tsunami uyarısı yapılmamıştı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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