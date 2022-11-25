SON DAKİKA HABERİ: Pençe-Kilit bölgesinde 3 asker şehit

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'ndan şehit haberi geldi.

İlk açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Teröristler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görevli askerleri hedef aldı. Teröristlerin açtığı taciz ateşinde 4 asker vuruldu. Teğmen Duabey Onur Öztürkmen ve Sözleşmeli Er İsmail Ünal şehit oldu. Yaralanan diğer 2 asker hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralılardan durumu ağır olan Uzman Çavuş Mustafa Yıldız'ın da kurtarılamadığını duyurdu. Diğer yaralı askerin tedavisi sürüyor.