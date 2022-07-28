SON DAKİKA HABERİ: Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit
SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristlerin açtığı taciz ateşinde yaralanan Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek'in kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.
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Haberler 28.07.2022 - 23:09| Son Güncelleme : 28.07.2022 - 23:11
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