SON DAKİKA HABERİ: Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristlerin açtığı taciz ateşinde yaralanan Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek'in kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Haberler 28.07.2022 - 23:09 | Son Güncelleme : 28.07.2022 - 23:11

SON DAKİKA HABERİ: Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit

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