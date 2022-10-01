SON DAKİKA HABERİ: Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu ağır yaralanan bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 01 Ekim 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Asb. Çvş. Yusuf Ataş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.