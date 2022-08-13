SON DAKİKA HABERİ: Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde açılan taciz ateşinde Teğmen Ömer Bağra'nın şehit olduğunu duyurdu.

Haberler 13.08.2022 - 00:09 | Son Güncelleme : 13.08.2022 - 03:30

SON DAKİKA HABERİ: Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 12 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Ömer Bağra şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...