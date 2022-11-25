SON DAKİKA HABERİ: Pençe-Kilit bölgesinde iki asker şehit

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'ndan şehit haberi geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin saldırısında Teğmen Duabey Onur Öztürkmen ile Er İsmail Ünal'ın şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre teröristler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görevli askerleri hedef aldı. Teröristlerin açtığı taciz ateşinde 4 asker vuruldu. Teğmen Duabey Onur Öztürkmen ve Sözleşmeli Er İsmail Ünal şehit oldu. Yaralanan diğer 2 asker ise hastaneye kaldırıldı. Yaralı askerlerin tedavileri sürüyor.