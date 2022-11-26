SON DAKİKA HABERİ: Pençe-Kilit Harekatı'nda iki şehit

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Harekatı'ndan şehit haberi geldi.

Acı haberi, Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Eyyüp Uğurlu ile Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir'in şehit olduğu, üç askerin ise yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerlerin derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı aktarılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." denildi.

BAKAN AKAR HAREKAT MERKEZİ'NDE

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Konya programına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Pençe Kilit Harekatı’nda iki askerin şehit olduğu bilgisini almasının hemen ardından programdan ayrılarak Ankara’ya döndüğü ve TSK komuta kademesi ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde toplantı halinde olduğu belirtildi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...