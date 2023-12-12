SON DAKİKA HABERİ: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir asker şehit

SON DAKİKA HABERİ: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu bir asker şehit oldu.

SON DAKİKA HABERİ: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir asker şehit
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Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Eril Alperen Emir şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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