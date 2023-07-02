SON DAKİKA HABERİ: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi!

Milli Savunma Bakanlığı'nın etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor.



Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.



Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek"



Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...