SON DAKİKA HABERİ: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi!
Milli Savunma Bakanlığı'nın etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.
Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek"
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...
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