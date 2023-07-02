SON DAKİKA HABERİ: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi! 

Milli Savunma Bakanlığı'nın etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek"

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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