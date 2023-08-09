SON DAKİKA HABERİ: Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 4 şehit

SON DAKİKA HABERİ: Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş ve Uzman Çavuş Kemal Özek şehit oldu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 askerden Uzman Onbaşı Uğur Özdemir ve Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ da kurtarılamayarak şehit düştü.

SON DAKİKA HABERİ: Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 4 şehit
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını duyurmuştu.

Hastaneye kaldırılan yaralı askerlerden Uzman Onbaşı Uğur Özdemir ve Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ kurtarılamadı. Operasyonda şehit sayısı 4'e yükseldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, taciz ateşinde yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir ve Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ'ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği aktarılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan ve tedavisi devam eden kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Bugün, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu, Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş ile Uzman Çavuş Kemal Özek şehit düşmüş, yaralanan 3 asker hastaneye kaldırılmıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...