SON DAKİKA HABERİ: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haberler - ntv.com.tr 18.06.2022 - 10:57

SON DAKİKA HABERİ: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi!

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Teröristler için kaçınılmaz son belli!

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"

 Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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