SON DAKİKA HABERİ: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Haberler - ntv.com.tr 18.06.2022 - 10:57
Son dakika haberi!
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Teröristler için kaçınılmaz son belli!
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...
Teröristler için kaçınılmaz son belli!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 18, 2022
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek! #MSB pic.twitter.com/vjD8MF7PDx