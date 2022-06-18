SON DAKİKA HABERİ: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi!

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Teröristler için kaçınılmaz son belli!



Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.



Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...