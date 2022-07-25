SON DAKİKA HABERİ: Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde 5 şehit

MSB, Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"25 Temmuz 2022 tarihinde, Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu P.Uzm.Çvş. Remzi Nişan şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da aynı saldırıda güvenlik korucuları, Veysi Sebik, Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir'in de şehit olduğunu açıkladı.

Bakan Soylu, "Şehitlerimize Allah’tan rahmet; aileleri ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum" mesajını da paylaştı.