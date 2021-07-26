SON DAKİKA HABERİ... PKK'nın lojistik ağına darbe: Hakurk sorumlusu etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: MİT'in operasyonuyla, PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu "Serdar Pir Avesta" kod adlı terörist Hakan Ateş, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta etkisiz hale getirildi.

NTV Haber 26.07.2021 - 11:07 | Son Güncelleme : 26.07.2021 - 12:07

SON DAKİKA HABERİ... PKK'nın lojistik ağına darbe: Hakurk sorumlusu etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu "Serdar Pir Avesta" kod adlı Hakan Ateş, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyinde 2015 Haziran ayından bu yana bulunan Ateş'i takibe alan MİT, örgüt mensuplarının yerini tespit etti.

Irak'taki Hakurk'a bağlı Birkim köyü yakınlarında 22 Haziran'da düzenlenen operasyonla "Serdar Pir Avesta" kod adlı Ateş, etkisiz hale getirildi.

Terörist Ateş'in PKK'nın yurt içindeki uzantılarından YDG-H içerisinde örgütün eylemleri ile örgüte katılımları organize ettiği, bölücü örgütün Hakurk'taki lojistik faaliyetlerinin sorumlularından olduğu öğrenildi.

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