SON DAKİKA HABERİ: PKK'nın sözde dış ilişkiler sorumlusu etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: MİT, Kandil ve Gara’da PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Teröristlerden birinin örgütün sözde dış ilişkiler sorumlusu Nihat Gören'in de aralarında olduğu 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 25.11.2021 - 10:50 | Son Güncelleme : 25.11.2021 - 10:56

SON DAKİKA HABERİ: PKK'nın sözde dış ilişkiler sorumlusu etkisiz hale getirildi

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MİT'in Irak'n kuzeyinde düzenlediği operasyonda 6 terösit etkisiz hale getirildi.

Teröristlerden birinin, PKK/KCK Dış İlişkiler sorumlularından Botan kod Nihat Gören olduğu tespit edildi.

Gara’da etkisiz hale getirilen Botan kod Nihat Gören'in bir süre PKK’nın TAK yapılanmasında faaliyet gösterdiği, TSK’nın gerçekleştirdiği Pençe operasyonlarında yaralanıp, tedavi edilmesi sonrasında PKK tarafından Gara alanında görevlendirildiği öğrenildi.

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