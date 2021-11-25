SON DAKİKA HABERİ: PKK'nın sözde dış ilişkiler sorumlusu etkisiz hale getirildi

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MİT'in Irak'n kuzeyinde düzenlediği operasyonda 6 terösit etkisiz hale getirildi.

Teröristlerden birinin, PKK/KCK Dış İlişkiler sorumlularından Botan kod Nihat Gören olduğu tespit edildi.



Gara’da etkisiz hale getirilen Botan kod Nihat Gören'in bir süre PKK’nın TAK yapılanmasında faaliyet gösterdiği, TSK’nın gerçekleştirdiği Pençe operasyonlarında yaralanıp, tedavi edilmesi sonrasında PKK tarafından Gara alanında görevlendirildiği öğrenildi.

