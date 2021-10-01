SON DAKİKA HABERİ: PKK'nın sözde Kerkük sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT ve TSK'nın Kandil'e yönelik ortak operasyonunda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Kerkük alan sorumlusu Mehmet Hatip Arıtürk etkisiz hale getirildi.

Anadolu Ajansı 01.10.2021 - 12:47 | Son Güncelleme : 01.10.2021 - 15:30

SON DAKİKA HABERİ: PKK'nın sözde Kerkük sorumlusu etkisiz hale getirildi

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kandil'e yönelik ortak operasyonunda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Kerkük alan sorumlusu etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Kerkük alan sorumlusu "Delil Siirt" kod adlı Mehmet Hatip Arıtürk'ün Kandil'de olduğu belirlendi.

MİT ve TSK tarafından düzenlenen ortak operasyonda terörist Arıtürk etkisiz hale getirildi.

2015'te PKK/KCK'nın Suriye'nin Afrin kentindeki sivillere yönelik pek çok eyleminin organizasyonunda yer aldığı belirlenen Arıtürk'ün, 2016'da Irak'ın Kerkük kentinde PKK/KCK'nın "diğer ülkelerden temin ettiği" ve Türkiye'ye yönelik eylemlerde kullanılan füze/ağır silah mühimmatı temini faaliyetlerinde yer aldığı tespit edildi.

Örgütün istihbarat faaliyetlerini de organize eden teröristin, sözde Kandil sahası ideolojik alan sorumluluğu görevini de yürüttüğü öğrenildi.

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