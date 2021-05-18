SON DAKİKA HABERİ: PKK'nın Suriye sorumlusuna operasyon anı

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PKK’nın sözde Suriye genel sorumlusu "Sofi Nurettin"e yönelik düzenlenen operasyonu anı paylaşıldı.



Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda ''Sofi Nurettin kod adlı terörist, Irak’ın kuzeyinde saklandığı delikte TSK ve MİT’in koordineli operasyonuyla etkisiz hale getirildi'' ifadelerine yer verildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği ortak operasyonda terör örgütünün Suriye sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı terörist etkisiz hale getirilmişti. Haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu. o kritik operasyona ilişkin görüntüler paylaşıldı.