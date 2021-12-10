SON DAKİKA HABERİ: Polis memurunun aracındaki bombaya 4 gözaltı

Haberler 10.12.2021 - 15:07 | Son Güncelleme : 10.12.2021 - 15:17
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Mardin Nusaybin ilçesinde polis memurunun arasının altına bomba yerleştirilmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Aralık Cumartesi günü düzenlenen Siirt mitingine takviye olarak gönderilecek polis memurunun aracının altında bomba düzeneği bulunmuştu.
Olay sonrası emniyet faillerin bulunması için çalışma başlattı. Bu sabah olayı gerçekleştirdiği belirlenen kişilere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İçişleri Bakanlığı, operasyonda 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Gözaltına alınan şahıslardan üçünün ilk ifadesinde araç altına bomba düzeneğini yerleştirdiklerini itiraf ettiği öğrenildi.