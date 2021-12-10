SON DAKİKA HABERİ: Polis memurunun aracındaki bombaya 4 gözaltı

SON DAKİKA HABERİ: Mardin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine takviyeye gidecek ekipteki polis memurunun aracına bomba yerleştirdiği tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Haberler 10.12.2021 - 15:07 | Son Güncelleme : 10.12.2021 - 15:17

SON DAKİKA HABERİ: Polis memurunun aracındaki bombaya 4 gözaltı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingi öncesi bomba alarmı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingi öncesi bomba alarmı

Son dakika haberi! 

Mardin Nusaybin ilçesinde polis memurunun arasının altına bomba yerleştirilmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Aralık Cumartesi günü düzenlenen Siirt mitingine takviye olarak gönderilecek polis memurunun aracının altında bomba düzeneği bulunmuştu.

Olay sonrası emniyet faillerin bulunması için çalışma başlattı. Bu sabah olayı gerçekleştirdiği belirlenen kişilere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

İçişleri Bakanlığı, operasyonda 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 

Gözaltına alınan şahıslardan üçünün ilk ifadesinde araç altına bomba düzeneğini yerleştirdiklerini itiraf ettiği öğrenildi.

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