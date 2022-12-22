SON DAKİKA HABERİ: Putin'den ABD'ye 'Patriot' tepkisi

Son dakika haberi! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin ABD'de yaptığı açıklamalar sonrası kameralar karşısına geçti.

Putin, ABD'nin Ukrayna'ya yapacağı Patriot hava savunma sistemi desteğine ilişkin, "Bu, sadece çatışmanın uzamasına neden olacak" dedi.

Patriot sistemlerinin 'oldukça eski' olduğunu söyleyen Putin, "ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı Patriot hava savunma sistemi, Rusya'nın karşı koyabileceği oldukça eski bir silah sistemi. Bizim S-300 sistemimiz gibi çalışmıyor. Tabii ki bu hamleyi dikkate alacağız ancak her zaman bir panzehir bulunur." diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşın sona ermesini istediğini belirten Putin, "Amacımız askeri çatışma çarkını döndürmek değil, tam tersine bu savaşı bitirmek. Bunun için çabalıyoruz ve çabalamaya devam edeceğiz. Ne kadar erken olursa o kadar iyi elbette" ifadelerini kullandı.

RUS PETROL VE GAZINA TAVAN FİYAT UYGULAMASINA TEPKİ



Putin, Batılı ülkelerin Rus petrol ve gazına tavan fiyat uygulamasını "sömürgeciliğin devamı" olarak tanımlayarak "Hırsızlığa ve çalmaya alışmışlar" dedi.

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