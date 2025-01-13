SON DAKİKA HABERİ: Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
SON DAKİKA HABERİ: Milli İstihbarat Teşkilatı ile Hatay İl Emniyet Müdürlüğü, ortak operasyonla Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı’yı Suriye’de yakaladı.
Son dakika haberi! Milli İstihbarat Teşkilatı ve Hatay Emniyet Müdürlüğü, 2013 yılında Reyhanlı’da 53 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı’yı Suriye’de yakaladı.
BOMBALARI TEMİN EDEN İSİM
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, terör saldırısının planlayıcıları arasında yer alan ve saldırıda kullanılan bombaları temin eden Muhammed Dib Koralı’nin saklandığı yeri tespit etti.
HATAY’A GETİRİLDİ
MİT’in Suriye'de düzenlediği operasyonla yakalanan Koralı, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.
MİT, terör saldırısının faili ve planlayıcıları arasında yer alan Yusuf Nazik’i de 2018’de Suriye’de düzenlediği operasyonla Türkiye’ye getirmişti.
Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde 2013 yılında gerçekleşen iki ayrı patlamada 53 kişi yaşamını yitirmiş, 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.
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