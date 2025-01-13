SON DAKİKA HABERİ: Reyhanlı saldırısının faili yakalandı

Son dakika haberi! Milli İstihbarat Teşkilatı ve Hatay Emniyet Müdürlüğü, 2013 yılında Reyhanlı’da 53 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı’yı Suriye’de yakaladı.



BOMBALARI TEMİN EDEN İSİM



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, terör saldırısının planlayıcıları arasında yer alan ve saldırıda kullanılan bombaları temin eden Muhammed Dib Koralı’nin saklandığı yeri tespit etti.



HATAY’A GETİRİLDİ



MİT’in Suriye'de düzenlediği operasyonla yakalanan Koralı, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.



MİT, terör saldırısının faili ve planlayıcıları arasında yer alan Yusuf Nazik’i de 2018’de Suriye’de düzenlediği operasyonla Türkiye’ye getirmişti.