Rusya: Lavrov ve Fidan, Putin'in Tahıl Koridoru önerisini görüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde Rusya Federasyonu'na yapacağı ziyaret öncesi Rusya Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı.

Putin'in Tahıl Koridoru ile ilgili planının da yer aldığı açıklamada; Lavrov-Fidan görüşmesinde, Katar'ın mali desteğiyle Türkiye'nin Rusya'dan 1 milyon tahıl alması ve Türkiye'de işlenecek bu tahılın ihtiyaç sahibi ülkelere temin edilmesi önerisinin de gündemde olacağı bilgisi alıyor.

Bu öneri, Rusya cephesinde sona eren Tahıl Koridoru anlaşmasına en iyi alternatif olarak değerlendiriliyor.

Lavrov ve Fidan'ın yapacağı ikili görüşmelerde Ukrayna'daki çatışmalar, esir değişimi ve Türkiye'nin Kiev ile askeri iş birliği de ele alınacak.