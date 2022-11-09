SON DAKİKA HABERİ: Rusya, Ukrayna'dan ilhak ettiği Herson’dan çekiliyor

Son dakika haberi! Rusya-Ukrayna savaşında kritik bir gelişme yaşandı.

Kırım'ın kuzeyindeki Herson kentinde bulunan Rus birliklerine, Doğu'ya doğru çekilme emri verildi.

Ukrayna'daki operasyonun başındaki Rus General Sergey Surovikin, Herson kentini artık savunmanın mümkün olmadığını söyledi.

Herson bölgesindeki sivillere ve sivil yapılara gerekli desteğin verilemediğine işaret eden Surovikin, "Ukrayna birlikleri Kakhova barajına yönelik topçu atışlarına devam ediyor ve bu durum bölgede sel baskını nedeniyle önemli kayıplara yol açabilir. Savunma hattının Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekilmesini öneriyorum." dedi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Dinyeper nehrinin batısından çekilme emri verildiğini doğruladı.

Surovikin, Ukrayna birliklerinin yalnızca ekimde 12 binden fazla asker kaybettiğini belirterek, "Bu dönemde 18 savaş uçağı, 12 helikopter, altı karadan havaya hava savunma sistemi, 200'den fazla tank ve 800'den fazla zırhlı araç kaybettiler." dedi.



Herson bölgesinde, Dnipro Nehri'nin sağ yakasından 115 bin kişinin tahliye edildiğine işaret eden Surovikin, Ukrayna'yı ise tahliye edilen sivillere yönelik de saldırılar gerçekleştirmekle suçladı.



Surovikin, Ukrayna ordusunun Herson bölgesinde 9 bin 500'den fazla askerini kaybettiğini, Rus ordusundaki kayıpların ise bundan 7 ila 8 kat daha az olduğunu vurguladı.



Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu

RUSYA SAVUNMA BAKANI ŞOYGU GERİ ÇEKİLMEYİ ONAYLADI

Surovkin'in sunduğu rapor sonrasında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu geri çekilme teklifini kabul etti. Şoygu, "Birliklerin geri çekilmesine başlayın, silahların ve teçhizatların sevkiyatı için tüm güvenlik önlemleri alın" dedi.



Herson bölgesi önce Rus askerleri tarafından işgal edilmiş daha sonra Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya yapılan halk referandumu ile Rusya topraklarına katılmıştı.

NATO GENEL SEKRETERİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'la görüşmesinin ardından Başbakanlık Konutu 10 Numara önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg, Rusya Savunma Bakanlığının, Herson şehrindeki savunma hattının Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekileceğini açıklamasına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Bekleyip, sahada neler olduğunu göreceğiz. Bildiğimiz, Rusya'nın geri itildiği." yanıtını verdi.



Stoltenberg, "Cesur Ukrayna güçlerinin daha fazla Ukrayna bölgesini nasıl kurtarabildiğini görmek cesaret verici." dedi.