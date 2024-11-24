Saadet Partisi Genel Başkanlığına Mahmut Arıkan seçildi

Saadet Partisi 9. Olağan Büyük Kongresinde 8 yıldır partisinin genel başkanlık görevini yürüten Temel Karamollaoğlu​ görevi bıraktı. Kayseri​ Milletvekili Mahmut Arıkan genel başkan olarak seçildi.



Mahmut Arıkan, Birol Aydın ve Mustafa Kamalak kongrede başkanlım için yarıştı. Saadet Partisi'nin Genel Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan yeni genel başkan olarak seçildi.



MAHMUT ARIKAN KİMDİR?



1977 yılında Kayseri'de dünyaya gelen Mahmut Arıkan, Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunudur. Serbest ticaret ve inşaat mühendisliği alanlarında çalıştı. Sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler aldı.



Arıkan, MÜSİAD, ASKON, İMO, Cansuyu ve AGD gibi organizasyonların çeşitli etkinliklerinde görevler üstlendi.