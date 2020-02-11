SON DAKİKA HABERİ: Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasıyla ilgili 165 kişinin ifadesi alındı

Son dakika haberi!İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Havayolları'nın 3 kişinin ölümü, 180 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kazasıyla ilgili 165 kişinin ifadesinin alındığı bildirildi.



5 Şubat'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasının nedeni araştırılıyor. Yolcuların da aralarında olduğu 165 kişinin ifadesi alındı.



3 kişinin hayatını kaybettiği, 180 kişinin de yaralandığı uçak kazasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, yolcular, kule ve meydan görevlileri dahil 165 kişinin ifadesi alındı. Haklarında taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla soruşturma açılan pilotların tedavisi sürdüğü için ifadeleri alınamadı.



İfadesi alınanlar arasında kaza öncesi uyarılarla Sabiha Gökçen'e inmekten vazgeçen diğer uçakların pilotları da bulunuyor. Kazanın nedenine ilişkin teknik inceleme de sürüyor. Uzmanların hazırlayacağı ön raporun 1 ay içinde tamamlanması öngörülüyor. Kesin raporun yazılması ise 6 ayı geçebilir.