SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vaka artışı açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Koca, "Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat arttı" açıklamasını yaptı.

09.08.2020 - 19:09 | Son Güncelleme : 09.08.2020 - 19:34

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vaka artışı açıklaması

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Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip coron avirüs (Covid-19) temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat arttığını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından, temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranlarına ilişkin bilgi vererek şunları kaydetti:

"Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat arttı. İller bazında artış örnekleri: Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat. Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe, temizlik uyarısıdır."

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