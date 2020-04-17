SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Koca: Can kaybı 126 artarak 1769 oldu

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Can kaybı 126 artarak 1769 oldu" dedi. Vaka sayısı da 4 bin 353 artarak 78 bin 546'ya yükseldi. Koca 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağına ilişkin, "Gündeme gelmedi, zannediyorum haftaya gündem olabilir" ifadelerini kullandı.

17.04.2020 - 17:32 | Son Güncelleme : 17.04.2020 - 18:12

bakankoca.jpg

İlişkili Haberler

Pik yapmak ne anlama geliyor?

Pik yapmak ne anlama geliyor?

Corona virüs son durum: ABD'de bilanço ağırlaşıyor

Corona virüs son durum: ABD'de bilanço ağırlaşıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

Türkiye'de corona virüs nedeniyle can kaybı son 24 saatte 126 artarak bin 769'a yükseldi. 

40 bin 270 kişiye daha test yapıldı. 4 bin 353 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı ise 558 bin 413 oldu. 

Koca, Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın sosyal medyadaki açıklaması için "Sözü edilen ilaç uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı. Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir, sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz. İlaç ve aşı işi hem milli hem stratejik bir iştir. Sosyal medya üzerinden yapılmaz." dedi. 

Bakan Koca'nın açıklamasından satır başları; 

Tedbirleri eskisinden çok daha sıkı tutun, virüsü sokaktan alıp evinize taşımayın.

Sokağa çıkmayanlar bu mücadelenin görünmez kahramanlarıdır. 

Sosyal güvenceye bakmaksızın tüm hastalarımıza ilacı ücretsiz ulaştırıyoruz. 

Filyasyon sonrası yoğun bakım ihtiyacı yüzde 11'den dörde indi. 

65 yaş üstü ve gençlerin sokağa çıkma yasağı tedbirleri netice verdi, ileri yaşta pozitif vaka sayısında belirgin azalma görüldü.

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağından önce vakaların yüzde 35'i 65 yaşından büyüktü. Kısıtlamadan sonra bu oran yüzde 18'e düştü.

23 Nisan'da sokak kısıtlaması haftaya gündeme gelebilir. Önümüzdeki hafta pik noktasına ulaşabiliriz.

Yeni dalgalanma olmaması için vatandaşlarımız tedbirlerden vazgeçmemeli, biraz daha sabır.

Mesaj gelmeyen kişiler eczaneye müracaat ettiğinde yeniden bir kod verilme durumunu sağladık.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...