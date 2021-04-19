SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,4
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul'da yoğun bakım yataklarında doluluk yüzde 71,4, Çanakkale'de 67,1, Tekirdağ'da 73,5, Kırklareli'nde 69, Yalova'da 55,4. Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor" açıklamasında bulundu.
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19.04.2021 - 22:14| Son Güncelleme : 19.04.2021 - 22:18
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