SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de corona virüsü vakası yok

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Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca Türkiye'deki corona virüsü önlemlerine ilişkin açıklama yaptı.

Koca'nın açıklamalarından satırbaşları;

"Komşularımızda vaka göülmesinin artması nedeniyle tedbirlerimizi artırmamız gerekmiştir. Ülkemizde rastlanmamıştır. Ancak bu güne kadar rastlanmaması, görülmeyeceği anlamına gelmemektedir. Bugün İran sınırı kapılarımızda sahra hastaneleri oluşturup, gelmek isteyen Türk vatandaşlarımız için hazır bulunacaktır.

Özellikle Kum ve Meşet geçmişi olan kişilerin 14 günlük bir karantinada tutulması, bu kentlere uğramayan kişilerin sahra hastanelerde değerlendirmesi yapıp en az 7 gün bekletilmesi şeklinde bir yaklaşım benimsendi.

Tahran'dan ülkemize gelen Türk vatandaşları iki merkezimizde gözetim altına aldık. Şu ana kadar kimsede ateş ve hastalık anlamında bir değişiklik olmadı. Klinik anlamda bir kötüleşmenin olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Corona virüsü taşımadıklarını özellikle söylemek istiyorum.

Şu anda negatif çıkamaları önümüzdeki dönemde negatif çıkacakları anlamına gelmeyebilir. Bir hafta sonra yapılan teste göre durum yine değerlendirilecek.

Şu ana kadar hiçbir tetkik pozitif çıkmadı. Mesela Niğde'de Pakistanlı iki düzensiz göçmenin tahlil sonuçları negatif çıktı. Eskişehir'de aile merkezine başvuran İranlı vatandaşta bir sorun görülmedi.

İran'dan gelenler için gözlem evi noktaları planlandı. Birçok hastanemizde karantina odalarını hazır hale getirdik.

Şu anda İran'dan Türk vatandaşlarının gelmesine izin vermiyoruz, Türkiye'den İran'a gidebilirler, ancak Çin ve Türkiye arasında hem gidiş hem dönüşler kapalı."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

