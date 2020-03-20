SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Koca: 85 yaşında bir hastayı kaybettik,168 yeni vaka var (Türkiye'de virüsten dördüncü ölüm)

Son dakika haberi! Türkiye'de corona virüs kaynaklı dördüncü ölüm gerçekleşti.

Açıklama, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta Covid-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız" ifadelerini kullandı.

"HASTA SAYIMIZ 359'A ULAŞTI"

Vaka sayısı hakkında da bilgi veren Sağlık Bakanı, "Son 24 saatte yapılan 1.981 testten 168’i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı" açıklamasında bulundu.