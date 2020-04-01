SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Koca: Bugün hayatını kaybedenlerin sayısı 63

Son dakika haberi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bugünkü toplantısının ardından basın açıklaması yapıyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

Corona virüs salgınında dünyada gelinen nokta olayın başlangıç günlerini unutturdu. Çin'de başlayan olay bütün dünyayı etkilemiş durumda. Hiç kimse bu hastalık yokmuş gibi yaşayamaz.

Bu eski dünya değil bu sürdüregeldiğimiz hayat değil. Haberler artık eskiye benzemiyor. İnsanlık ortak düşmana karşı savaşıyor. Dayanışma şimdi izolasyonla gerçekleşiyor.

Biz de hastalığın Türkiye'ye girmesini bu yolla geciktirdik. Temas mesafe ve izolasyon hayati öneme sahip üç kelime.

Mücadele en büyük silahımız izolasyon. Tıp temastan kaçın araya mesafe koy diyor. İzolasyon mücadelenin gerekli şartıdır. Hedefimiz en az can kaybıyla bu savaştan çıkmaktır.

Bugün 14 bin 396 kişiye test yapıldı. 2 bin 148 kişinin daha corona virüse yakalandığını tespit ettik Bugünkü vaka sayısı 2 bin 148. Bugün hayatını kaybedenlerin sayısı 63.

Bugüne kadar illerimizdeki dağılımı göstermemiştik İtalya bu hatayı yaptı biz bu hatayı işlemek istemedik. Bugün illerimizde virüs var.

İstanbul'daki vaka sayısı 8 bin 882, İzmir'de 853, Ankara'da 712 vaka var.

İstanbul'da 117, İzmir'de 18, Kocaeli'de 8, Ankara'da 7, Konya'da 7,

Zonguldak'ta 5, Trabzon'da 5, Balıkesir'de 5, Adana'da 3, Sakarya'da ise 3 kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden kişilerin yüzde 79,5'u 60 üstü. Yoğun bakımda olanların yüzde 75'i 60 yaşın üstünde.



Hayatını kaybeden vatanlaşlarımızın yüzde 69'u tansiyon hastası. Yoğun bakımda olanların yüzde 63'ü tansiyon hastası olduğunu görüyoruz.

Umredeki vatandaşlarımızla ve yurtdışından gelen öğrencilerle ilgili Bilim Kurulu olarak şöyle bir karar almıştık. Pozitif olanlar hastaneye, semptom gösterenler hastaneye negatif çıkanlar ve semptom göstermeyenler ise onay formuyla evde izolasyonlarının uygun olduğuna karar verildi.

Eğer gerçekten ciddi bir şekilde kendimizi izole edebilirsek ve teması minimalize edebilirsek bu tabloyu tersine çevirebiliriz.



Sayın Cemil Taşçıoğlu için Allahtan rahmet diliyorum. Çok iyi bir insandı, görevinin başında hizmet etti. DSÖ Avrupa Direktörü vakaların yüzde 10'unun sağlık çalışanı olduğunu söyledi. Bizde böyle bir ürün yok ancak her geçen gün sağlık çalışanımızda pozitif çıkan sayısının fazla olduğunu söylemek istiyorum. 601 sağlık çalışanı corona virüse yakalandı.

Son bir haftada 4 milyon adet N95 maske dağıtıldı. Yoğun bakımlardaki doluluk oranımız yüzde 63. İstanbul'da servis doluluk oranı yüzde 58'de.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...