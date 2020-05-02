SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Koca: Gebze'de günlük 5 bin test kapasiteli bir laboratuvar kurduk

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kocaeli Sanayi Odası'nın organizasyon desteğiyle Gebze'de, günlük 5 bin test kapasiteli bir laboratuvar kurduklarını bildirdi.



Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Kocaeli Sanayi Odası Meslek Komiteleri telekonferans toplantısına katıldığını belirtti.

"DEVAMI GELECEK"



Normalleşme sürecinde, sanayi üretiminin corona virüs tedbirlerine uygun ve güvenle devamı için çalışmaları başlattıklarını aktaran Koca, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Kocaeli Sanayi Odasının organizasyon desteğiyle Gebze'de, günlük 5 bin test kapasiteli bir laboratuvar kurduk. Devamı gelecek" açıklamasını yaptı.