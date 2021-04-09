SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Koca: İstanbul’da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İl sağlık yöneticileriyle yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca, "İstanbul’da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık %40’ı İstabul’da. İstanbul’un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul’u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz." dedi.

09.04.2021 - 20:44

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Koca: İstanbul’da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı

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Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj;

"İl sağlık yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul’da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık %40’ı İstabul’da. İstanbul’un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul’u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz.

Tespit edilen vakaların %85’ini çeşitli varyantlar oluşturuyor. Bütün veriler bulaşmanın daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bulaşma hızını azaltmak için tedbirler belli. Aşı ise en büyük silahımız. Sırası gelen vatandaşlarımız randevularını alarak aşılarını olmaktan çekinmemeli."

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