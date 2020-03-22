SON DAKİKA HABERİ: Sağlık çalışanları Marmaray, Başkentray ve İzban'ı ücretsiz kullanacak

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Ulaştırma Bakanlığı, sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Bu savaşın en önünde her türlü tehlikeyi göze alarak görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarımız için ne yapsak azdır. Biz de işlerinden yorgun argın evlerine dönecek sağlık çalışanlarımızı İstanbul’da Marmaray, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İzban’da ücretsiz olarak ağırlayacağız. Söz konusu uygulama bugün itibarıyla başlayacak" açıklaması yaptı.

Sağlık çalışanlarının Marmaray, Başkentray ve İzban’dan faydalanmak için sadece kimliklerini göstermelerinin yeterli olacağına dikkati çeken Turhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ailesi olarak sağlık çalışanlarının fedakarca mücadelelerinde her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

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