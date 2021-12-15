SON DAKİKA HABERİ: Sahte içkiden can kaybı 23'e yükseldi

Son dakika haberi! Sahte içki can almaya devam ediyor.



Kahramanmaraş, Sivas, Yalova, İstanbul, Antalya, Erzincan, Mersin ve Gaziantep'te metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.

GAZİANTEP



Gaziantep’in Nizip ilçesinde sahte içki içen 10 kişiden 3'ünün hayatını kaybettiği bildirildi.



Nizip Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, sahte içkiye bağlı 10 kişinin zehirlendiği belirtildi.



Zehirlenen vatandaşların Nizip ve Gaziantep'teki hastanelerde tedavi altına alındığı ifade edilen açıklamada, "3 vatandaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi, 7 vatandaşımızın ise hayati tehlikeleri devam etmekte" denildi.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında 14 adreste arama yapıldığını ve 2 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İSTANBUL ESENYURT

Esenyurt'ta dün bir kişinin sahte içkiden yaşamını yitirmesinin ardından bugün 6 kişi daha aynı nedenle hayatını kaybetti.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, hastanelerde de sahte içki zehirlenmesinden dolayı tedavi görenler olduğu ve ölü sayısının artabileceği öğrenildi.



Bu arada, Avcılar'da da Yeşilkent Mahallesi'nde yaşayan İ.K sahte içkiden hayatını kaybetmiş, olaya ilişkin gözaltına alınan tekel bayisi sahibi tutuklanmıştı.



Polis ekiplerinin, yıl başı öncesinde sahte içkiye yönelik baskın ve operasyonları devam ediyor.



SAHTE İÇKİYİ BÖYLE ALDI